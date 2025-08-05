Овечкин стал амбассадором «Яндекса», капитан «Вашингтона» подписал контракт на 3 года. Компания приобрела права на показ сериала об Александре и планирует создать свой фильм о хоккеисте
Александр Овечкин стал амбассадором сервисов Яндекса.
Капитан «Вашингтона» подписал с компанией соглашение на 3 года и станет амбассадором сервисов «Яндекса», среди которых проекты «Кинопоиска», «Яндекс Go», «Яндекс Еды», «Яндекс Маркета», «Яндекс Про», «Яндекс Пэй» и умных устройств с Алисой.
Также «Кинопоиск» получил права на показ документального сериала о хоккеисте, съемки проекта проходят в Северной Америке.
Кроме того, «Плюс Студия» приобрела права на создание своего фильма или сериала, который будет основан на биографии Овечкина.
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Овечкин стал амбассадором сервисов «Яндекса» на 3 года. Компания приобрела права на создание фильма или сериала о форварде «Вашингтона», Кинопоиск покажет документалку об Александре
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Тюкавин про «большую жопу»: «Больше всего времени я провожу спиной к воротам. Когда идет пас из глубины, приходится разворачиваться, уходить от защитников – за счет таза получается»
Овечкин стал амбассадором сервисов «Яндекса» на 3 года. Компания приобрела права на создание фильма или сериала о форварде «Вашингтона», Кинопоиск покажет документалку об Александре
Сопин о Хмелевски и Ружичке: «У «Авангарда» два легионерских места, рассматриваем все варианты. Если закроем позицию центрального нападающего, сможем искать усиление по ходу сезона»