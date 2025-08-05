Овечкин стал амбассадором «Яндекса»

Александр Овечкин стал амбассадором сервисов Яндекса.

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Капитан «Вашингтона» подписал с компанией соглашение на 3 года и станет амбассадором сервисов «Яндекса», среди которых проекты «Кинопоиска», «Яндекс Go», «Яндекс Еды», «Яндекс Маркета», «Яндекс Про», «Яндекс Пэй» и умных устройств с Алисой.

Также «Кинопоиск» получил права на показ документального сериала о хоккеисте, съемки проекта проходят в Северной Америке.

Кроме того, «Плюс Студия» приобрела права на создание своего фильма или сериала, который будет основан на биографии Овечкина.