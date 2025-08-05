Сборная России по хоккею претендует на участие в Кубке мира

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли сообщил, что на данный момент возможность участия сборной России в Кубке мира по хоккею сохраняется.

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«Россия, конечно, претендует на участие в Кубке мира. Это вариант будет подробно изучен, учитывая большое количество талантливых хоккеистов», – цитирует Дэйли «ВсеПроСпорт».

Согласно текущим планам, Кубок мира запланирован на февраль 2028 года. В турнире ожидается участие восьми национальных команд, однако окончательный список сборных пока официально не объявлен.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея (IIHF) исключила сборную России из числа участников Олимпиады-2026 в Милане. Вместо неё на турнир была приглашена сборная Франции.