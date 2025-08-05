Директор «Металлурга» высказался о трансферах клуба

Директор «Металлурга» о трансферах: «Пришли ребята с именем, кому-то надо наступить на свое эго ради команды. Ткачев, Толчинский, Исхаков, Барак – это про голы, креатив»
Евгений Бирюков положительно оценил селекционную работу «Металлурга».
«Считаю, что мы сработали неплохо. Сделали акцент на ребятах, которые могут сделать результат из полумомента. Понимали нашу проблему и целенаправленно шли к этой задаче. Сейчас самое главное создать дружный и боевой коллектив. Это тоже труд. В команду пришли ребята с именем. Кому-то надо наступить на свое эго ради команды. Если ребята справятся с этим, то, думаю, у нас будет хорошая команда. Владимир Ткачев, Сергей Толчинский, Руслан Исхаков и Дерек Барак – это про забитые голы, креатив и создание моментов. Никита Коротков – двухсторонний игрок, которые может сыграть везде. Такие хоккеисты нам нужны. Никита – габаритный и быстрый парень. Молодые ребята также добавят нам свежести – посмотрим, кто это будет. Наверное, мы начнем сезон с этим составом. Держим в голове и центрального нападающего, и защитника. Посмотрим, как все будет работать. Позднее будем смотреть, чего нам будет не хватать. Мы планируем оставить ребят из ВХЛ и МХЛ, которые сейчас находятся в Минске, чтобы они сыграли за нас. Оставим место для молодых ребят, всех посмотрим, всех держим в голове. Наш клуб доверяет молодежи. Кто заберет свое место, тот и будет играть», – заявил спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков.
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Директор «Металлурга» о трансферах: «Пришли ребята с именем, кому-то надо наступить на свое эго ради команды. Ткачев, Толчинский, Исхаков, Барак – это про голы, креатив»
Губерниев о кандидатах на роль Овечкина: «Безруков должен играть зрелого Александра, побившего рекорд Гретцки. Юра Борисов мог бы сыграть молодого Овечкина»
Стефанос Циципас: «Теннис прекрасен не изяществом, а суровостью»
Директор «Металлурга» о трансферах: «Пришли ребята с именем, кому-то надо наступить на свое эго ради команды. Ткачев, Толчинский, Исхаков, Барак – это про голы, креатив»