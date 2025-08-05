Хоккейный эксперт: рынок зарплат в КХЛ будет снижаться

Сергей Савельев о КХЛ: «Рынок зарплат начнет падать, клубы урезают бюджеты. При неограниченных средствах не нужен большой ум, чтобы подписать классных игроков. Сейчас менеджерам нужно умнее распоряжаться деньгами»
Сергей Савельев считает, что рынок зарплат в КХЛ будет снижаться.
«Мы видим, что сейчас происходит финансовая перестройка в КХЛ. Во многих клубах урезаются бюджеты. Это было ожидаемо. Клубам и менеджерам сейчас нужно более умно распоряжаться деньгами и зарплатами. Думаю, что рынок зарплат начнет падать. Мы видим, что «Салават Юлаев» лишился части финансирования. Мы видим разговоры о том, что сокращается бюджет в «Ак Барсе». В СКА тоже оптимизируют финансы. Команд, которые смогут себе позволить работать при полном потолке зарплат, будет меньше. Поэтому роль менеджера выходит на первый план. Ситуация такая, что многим игрокам, которых подписывали как ролевиков команды с топовыми бюджетами, будет сложнее перейти в организацию среднего и низкого финансового эшелона чисто из-за того, что их зарплаты не будут соответствовать максимальным возможностям по внутреннему потолку зарплат конкретного клуба. Что такое внутренний потолок? У клуба есть определенный бюджет, который они распределяют между игроками, а команды стараются не завышать зарплаты хоккеистам внутри, чтобы это не создавало лишний эмоциональный дискомфорт в коллективе. После того, как ушел «Витязь», игроков стало больше, а рабочих мест – меньше. Соответственно, с экономической точки зрения, где команды лиги не генерируют большую часть своих доходов, считаю, что это очень неплохо. В таких условиях растет роль генерального менеджера и директора. Потому что, когда у тебя есть неограниченные средства, то скажем прямо – иметь большой ум не надо, чтобы подписать классных игроков. Ты просто открываешь хоккеистов по статистике, просматриваешь видео. И если все тебе подходит, то подписываешь игрока на комфортных для него условиях. Сейчас нужно будет лучше анализировать игроков, искать таланты. Находить ребят, которые смогут привнести что-то за небольшие деньги. Тогда твоя команда будет успешна», – сказал хоккейный эксперт Сергей Савельев.
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