Серебряков высказался о начале предсезонной подготовки «Авангарда»

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков высказался о подготовке к новому сезону. Игроки омской команды вышил из отпуска и начали тяжёлые тренировки.

«Начинается предсезонка, уверен, что ни в одной команде сейчас нет легких тренировок. Выполняем установку тренера, стараемся выложиться на максимум, заложить фундамент на будущий сезон. Нагрузки жёсткие, конечно. Задача у «Авангарда» всегда одна, личные цели на сезон тоже есть, но командные – превыше всего. С Андреем Мишуровым вместе были на вратарских сборах, там познакомились, хорошо общаемся», – приводит слова Серебрякова официальный сайт Конитнентальной хоккейной лиги.