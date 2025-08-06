Звезда «Трактора» снова попытает счастья в НХЛ. Это последний шанс Кравцова?

Виталию придётся очень много работать, чтобы закрепиться в основе.

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Одна из главных оставшихся интриг межсезонья КХЛ разрешилась довольно-таки неожиданным образом – Виталий Кравцов заключил новое соглашение. Но не с «Трактором», как можно было бы подумать в первую очередь – 25-летний нападающий принял решение совершить ещё одну попытку захода в НХЛ, подписав однолетний двусторонний контракт с «Ванкувером».

Для Кравцова это будет уже четвёртый отъезд за океан – выбранный «Рейнджерс» под общим девятым номером на драфте 2018 года уроженец Владивостока впервые отправился в расположение «копов» в 2019 году, однако тогда до основы не добрался, проведя время до наступления ковида в «Хартфорде» в АХЛ.

Статистика Виталия уже тогда не поражала воображение – всего 15 очков в 39 матчах, – но сразу после окончания сезона-2020/2021, который россиянин провёл в аренде в «Тракторе», он ещё раз уехал в США – на этот раз уже в основу «синерубашечников».

Получилось так себе – всего четыре очка в 20 встречах и бесславное отправление на родину в ещё одну аренду в Челябинск. В Нью-Йорке посчитали, что Кравцов пока не готов играть на уровне НХЛ, однако предложили ему новый контракт с прицелом на будущее – подписавшись под этим соглашением, форвард снова оказался в России и провёл относительно неплохой сезон, чем заставил поверить и руководство «Рейнджерс», и отечественных болельщиков в реальность построения карьеры за рубежом.

И действительно, в 2022-м к Виталию на Манхэттене было уже другое отношение, нежели в предыдущие разы – нападающий получил лучший шанс закрепиться в основе именитого клуба, ведь будущий главный тренер «Куньлуня» Жерар Галлан хотел использовать молодого россиянина в звене с его соотечественником Артемием Панариным и одним из сильнейших центров команды Винсентом Трочеком.

Но и эта попытка обернулась неудачей – Кравцов получил травму в первом же матче, затем умудрился схватить ещё две, потратив на это в общей сложности четыре игры, а после возвращения на лёд выпал из тройки с Панариным и не показал желаемой продуктивности. В результате случилось то, чего Виталий желал ещё до начала сезона – в феврале 2023-го «рейнджеры» обменяли нападающего в «Ванкувер».

Однако даже смена обстановки не помогла воспитаннику «Трактора» заявить о себе в НХЛ – пребывание в «Кэнакс» получилось совсем краткосрочным, а тогдашний тренер «косаток» Рик Токкет открыто указал на недостаток Кравцова:

«У него бывают хорошие моменты, не поймите меня неправильно, но ему надо становиться сильнее. Он должен привести себя в форму, чтобы играть на этом уровне».

В форму Виталий приводил себя уже в ставшем для него практически родным Челябинске. И если первый его сезон после очередного возвращения можно оценить отметкой «хорошо», то второй, завершившийся для «Трактора» поражением в финале Кубка Гагарина, тянет на «отлично».

Дело не только в результативности, которая у Кравцова возросла почти в два раза – Бенуа Гру сделал из нападающего двустороннего игрока, который не только действует продуктивно у чужих ворот, но и не забывает помогать своим, чего с Виталием ранее не происходило практически никогда. Дошло даже до того, что форвард оказался важным элементом в бригаде меньшинства челябинцев. Можно ли это было представить в предыдущие годы? Едва ли.

Прошедший сезон стал настоящей реинкарнацией Кравцова, и было вполне логично предположить, что на волне уверенности он захочет ещё раз попытать счастья в НХЛ. Хотя вот какой парадокс – этим летом в СМИ появлялась информация, будто бы Виталию не нравится работать под руководством Гру, чьи методы работы россиянин не очень-то и ценил.

Агент игрока эти слухи довольно быстро опроверг, и после решения форварда отправиться за океан есть все основания полагать, что почвы под ними действительно было мало – Адам Фут является преемником критиковавшего Кравцова Рика Токкета не только по позиции на тренерском мостике, но и по игровому стилю, не говоря уже об интенсивности хоккея в сильнейшей лиге мира – требования там будут ещё жёстче, чем у Гру в КХЛ.

И тепличных условий у Виталия на этот раз не будет абсолютно точно – россиян в основе «Ванкувера» нет, а пробиваться в основу придётся через целую гряду крайних нападающих: внезапно оставшийся Бёзер, слегка перезагрузившийся Дебраск, опытный Кейн, ещё один «вечно молодой и перспективный» Хёгландер, которого вряд ли просто так разведут с соотечественником Элиасом Петтерссоном, стабильный Гарланд, неожиданно выдавший лучший сезон в карьере 30-летний Шервуд – даже в топ-9 здесь ещё нужно постараться попасть.

Да ещё и контракт у Кравцова однолетний и двусторонний – если он действительно хочет воплотить мечту игры в НХЛ в реальность, работать придётся очень и очень много. Хочется верить, что после года работы с Бенуа Гру Виталий готов к этому как никогда раньше. Иначе эта поездка может стать для него последней.