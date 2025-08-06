Дацюк вспомнил эмоции от игры в НХЛ

Двукратный обладатель Кубка Стэнли и бывший капитан сборной России Павел Дацюк поделился эмоциями от своих первых матчей в НХЛ. При игре за «Детройт Ред Уингз» россиянин совершил результативную ошибку в овертайме матча с «Лос-Анджелес Кингз», который закончился поражением «красных крыльев» со счётом 2:3.

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