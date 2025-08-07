Новичок «Авангарда» из США рассказал о первых днях в Омске

Американский новичок «Авангарда» Эндрю Потуральски поделился впечатлениями от России и первых днях в Омске.

— Эндрю, как тебя встретила Россия?

— Я действительно ошеломлён, нахожусь под большим впечатлением. Я слышал много хорошего перед приездом, но всё, что я вижу, даже превосходит ожидания.

— Что скажешь об Омске в свои первые дни в городе? Напоминает ли он тебе какой-то другой город?

— Ничего подобного в своей жизни я никогда не видел, для меня всё в новинку, всё интересно. Сейчас стараюсь всё познавать, адаптироваться, с другими иностранцами мы ходим на прогулки, вчера вот вкусно поужинали. Вливаемся и обустраиваемся, — сказал Потуральски в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.