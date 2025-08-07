Китайский клуб покинет КХЛ

Хоккейный клуб «Куньлунь Ред Стар» из Пекина прекратит свое существование в нынешнем виде в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает «Матч ТВ».

6 августа клуб коллектив в своем Telegram-канале попрощался с болельщиками.

«9 сезонов, 557 матчей, 4 города и море воспоминаний. Спасибо всем, кто был с нами все эти годы. Все истории когда‑нибудь заканчиваются и начинаются заново», — говорится в сообщении.

Эта команда прекращает свое существование в нынешнем виде в КХЛ, — сообщил «Матч ТВ» источник, приближенный к ситуации.

«Куньлунь Ред Стар» выступал в КХЛ с 2016 года, представляя Китай. За девять сезонов команда лишь один раз попала в плей‑офф, когда в первом сезоне в первом же раунде уступила «Металлургу» (1–4 в серии).