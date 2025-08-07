Тренер СКА нашел лишний вес у нападающего Зыкова и защитника Менелла

Как стало известно «Матч ТВ», новый главный тренер СКА Игорь Ларионов предъявил претензии по лишнему весу к двум хоккеистам — нападающему Валентину Зыкову и защитнику Бреннану Менеллу.

СКА с начала августа проводит предсезонные сборы в Санкт‑Петербурге в комплексе «Хоккейный город». Все игроки прошли медицинское обследование, в результате которого излишний процент жира был обнаружен у Зыкова и Менелла.

— Ларионов сказал им срочно похудеть. В результате тот же Зыков сел на диету и начал сбрасывать вес. Теперь он выглядит более стройным, но начал грустить, что из‑за потери веса может потерять в своих таранных игровых качествах, — сообщил «Матч ТВ» источник, знакомый с ситуацией.

Согласно информации на официальном сайте КХЛ, 30‑летний Зыков при росте 184 см весил 105 кг, 28‑летний Менелл — при росте 182 см — 87 кг. В июле американца, получившего российский паспорт, обменяли из московского «Динамо» на вратаря Станислава Бережного и защитника Тимура Кола.

— Даже по фотографиям после отпуска видно, что Менелл выглядит так, будто съездил к бабушке в деревню, — добавил источник.

6 августа нападающий СКА Марат Хайруллин рассказал в Telegram‑канале, что теперь в клубе при Ларионове запрещены сахар, мучное и соусы, зато разрешены бульоны, зелень и хлебцы.

Ларионов сменил в должности главного тренера СКА Романа Ротенберга. Новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.

