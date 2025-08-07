Кучерова назвали лучшим нападающим НХЛ

Российский хоккеист «Тампы-Бэй» Никита Кучеров возглавил рейтинг лучших крайних нападающих Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

© Газета.Ru

Также в тройку вошли Давид Пастрняк из «Бостона» и еще один россиянин Кирилл Капризов из «Миннесоты». Артемий Панарин из «Рейнджерс» в данном рейтинге стал десятым, а представляющий «Вашингтон» Александр Овечкин — 17-м.

В этом регулярном чемпионате Кучеров набрал 121 (37+84) очко в 78 матчах. Ранее он стал первым российским игроком, который смог завоевать «Арт Росс Трофи» трижды.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК).