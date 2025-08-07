Хайруллин рассказал о питании хоккеистов СКА

Нападающий петербургского СКА Марат Хайруллин поделился рассказом о питании с приходом в команду Игоря Ларионова.

© ХК СКА

«НЕТ сахару, НЕТ мучному, НЕТ соусам. ДА бульонам, ДА зелени, ДА хлебцам», – написал хоккеист в своем Telegram-канале.

По итогам минувшего сезона, петербургский клуб покинул главный тренер Роман Ротенберг. На его должность в СКА пришел Игорь Ларионов, который до этого возглавлял нижегородское «Торпедо». 6 сентября в первом матче регулярного чемпионата КХЛ СКА сыграет с «Куньлунем».