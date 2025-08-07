«Куньлунь Ред Стар» может сменить название на «Драконы» перед новым сезоном КХЛ.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник.

«Геннадий Тимченко (председатель совета директоров КХЛ – Спортс”) сейчас помогает клубу адаптироваться к «СКА-Арене», где команда будет играть. Скорее всего, новым названием команды будет «Драконы», – сообщил источник агентства.

Ранее стало известно, что китайская команда в новом сезоне будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Прошлый сезон клуб провел в Мытищах.

«Куньлунь» выступает в Фонбет Чемпионате КХЛ с сезона-2016/17. До 2020 года команда проводила домашние игры в Китае.