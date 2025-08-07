«Ак Барс» подписал контракт с экс-вратарем «Авангарда»

«Ак Барс» подписал контракт с вратарём Михаилом Бердиным. Как сообщает пресс-служба казанского клуба, контракт с 27-летним голкипером рассчитан на один год.

В прошлом сезоне голкипер выступал за «Авангард» – в 11 встречах он одержал семь побед при 92,9% отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,87.

Всего в КХЛ Бердин провёл 94 матча, одержал 33 победы при 91,3% отражённых бросков. В АХЛ вратарь провёл 132 матча, одержал 66 побед при восьми играх «на ноль».

В 2016-м году Бердин был выбран на драфте НХЛ под общим 157-м номером клубом «Виннипег Джетс». В чемпионате АХЛ провёл 132 матча, одержал 66 побед при восьми играх «на ноль».