Генменеджер «Ак Барса» оценил подписание соглашения с вратарем Бердиным

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин прокомментировал подписание однолетнего контракта с вратарём Михаилом Бердиным.

«Мы не сразу решили вопрос по вратарям, потому что рассматривали разные варианты. Но всегда понимали, что идти в сезон только с двумя вратарями – большой риск. Особенно когда случаются ситуации, как в матче против «Нефтяника», – один неудачный эпизод, и можно остаться совсем с одним голкипером.

В этой линии нам нужен был и опыт выступления в лиге, и конкуренция, поэтому остановились на Михаиле Бердине. Парень с профессиональным отношением к делу и уже большим опытом – и в КХЛ, и в Северной Америке. Плюс хороший партнёр по команде, мы слышали только положительные отзывы.

Он был готов полноценно играть уже в прошлом сезоне, и к этому сезону готовился в штатном режиме. Тем не менее в переговорах мы учитывали возможные риски и нашли взаимопонимание – сторона игрока пошла навстречу ради возможности играть именно в «Ак Барсе».

Также мы сохраняем интерес к Артуру Ахтямову – будем следить за его ситуацией в тренировочном лагере клуба НХЛ с прицелом на его возвращение в родную команду. Аналогичная ситуация по Амиру Мифтахову – права на него у «Ак Барса», и мы также в нём заинтересованы, если за океаном что-то не сложится. Сейчас у нас три хороших вратаря, каждый из которых может вырасти благодаря совместной работе», — цитирует Валиуллина пресс-служба клуба.