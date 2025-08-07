Быков прокомментировал слухи о переформатировании «Куньлунь Ред Стар»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков прокомментировал слухи о переформатировании клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Куньлунь Ред Стар».

© КХЛ

« - Нужны клубы с хорошей историей, а не искусственно созданные в стране, КХЛ - серьезный проект, в которым нужно уважать правила, традиции и регламент» - приводит слова Александра Медведева интернет-портал Odds.ru.

«Матч ТВ» в четверг сообщил о том, что китайский клуб перестанет существовать в КХЛ в нынешнем виде.

«Куньлунь» был образован в 2016 году. За 9 сезонов клуб провел 557 матчей и сменил 4 места дислокации (Пекин, Шанхай, Мытищи, Петербург). В прошлом сезоне команда выступала на «Арене Мытищи». В новом сезоне китайская команда должна была выступать на «СКА Арене» в Петербурге. В первом туре нового сезона КХЛ 6 сентября как раз мог состояться матч первого тура против СКА, «питерские армейцы» были бы формальными гостями этой встречи.

Лучшим результатом единственного китайского клуба в КХЛ за всю историю является выход в первый раунд плей-офф КХЛ сезона-2016/17, когда уступили «Металлургу».