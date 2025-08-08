«Лада» объявила о заключении контракта с защитником

«Лада» подписала контракт с защитником Егором Рыковым, сообщает пресс‑служба тольяттинского хоккейного клуба.

© КХЛ

Соглашение с 28‑летним игроком рассчитано на один сезон.

Рыков в прошлом сезоне провел 50 матчей за подмосковный «Витязь», забросил шайбу и отдал шесть результативных передач. Ранее защитник играл за омский «Авангард», московский ЦСКА, владивостокский «Адмирал», череповецкую «Северсталь», «Сочи» и петербургский СКА, в составе которого завоевал Кубок Гагарина. Рыков — двукратный призер молодежных чемпионатов мира.

Новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.

Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.