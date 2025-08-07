Суд обязал «Салават Юлаев» выплатить многомиллионный долг

Суд обязал «Салават» выплатить 163 млн рублей долга «Иремель-Инвест». Компании выдан исполнительный лист для обращения к приставам («Бизнес Online»)
Суд обязал «Салават» выплатить 163 млн рублей долга компании «Иремель-Инвест».
Арбитражный суд Республики Башкортостан выдал исполнительный лист «Иремель-Инвест» для обращения к судприставам и принудительного выполнения мирового соглашения, подписанного между компанией и клубом в июле, сообщает «Бизнес Online».
Заседание прошло сегодня, 7 августа. Его посетила только представитель «Иремель-Инвест».
Согласно мировому соглашению «Салават» обязан выплатить задолженность в размере 150 млн рублей, накопившиеся проценты в 13,6 млн рублей, а также проценты по ставке в 26% годовых с момента обращения.
Клуб может обжаловать решение суда в течение месяца. Отмечается, что «Салават Юлаев» признал за собой задолженность.
Напомним, компания обратилась в суд для взыскания денег 22 мая. В июле стороны пришли к мировому соглашению. По нему клуб обязался оплатить всю сумму до 29 июля, но этого не произошло.
«Иремель-Инвест» – дочерняя компания благотворительного фонда «Урал». Фонд также пытается взыскать с клуба задолженность в размере 106,4 млн рублей. В конце июля стороны также пришли к мировому соглашению, однако клуб не выполнил условия. 9 июля «Урал» подал иск о принудительном исполнении мирового соглашения, заседание назначено на 8 августа.
«Куньлунь» сменил название на «Шанхай Дрэгонс»: «Новая эра. Новые мы»
«Барселона» временно лишила тер Стегена капитанской повязки в связи с началом дисциплинарного разбирательства
Вилсаком: «Привезти Дани Алвеса в Медиалигу стоит в районе 30 млн рублей за сезон. Это не супердорого. Подъемно с точки зрения привлечения спонсоров»
«Куньлунь» сменил название на «Шанхай Дрэгонс»: «Новая эра. Новые мы»
«Барселона» временно лишила тер Стегена капитанской повязки в связи с началом дисциплинарного разбирательства
Вилсаком: «Привезти Дани Алвеса в Медиалигу стоит в районе 30 млн рублей за сезон. Это не супердорого. Подъемно с точки зрения привлечения спонсоров»