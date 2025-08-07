Суд обязал «Салават Юлаев» выплатить многомиллионный долг

Суд обязал «Салават» выплатить 163 млн рублей долга компании «Иремель-Инвест».

© Sports.ru

Арбитражный суд Республики Башкортостан выдал исполнительный лист «Иремель-Инвест» для обращения к судприставам и принудительного выполнения мирового соглашения, подписанного между компанией и клубом в июле, сообщает «Бизнес Online».

Заседание прошло сегодня, 7 августа. Его посетила только представитель «Иремель-Инвест».

Согласно мировому соглашению «Салават» обязан выплатить задолженность в размере 150 млн рублей, накопившиеся проценты в 13,6 млн рублей, а также проценты по ставке в 26% годовых с момента обращения.

Клуб может обжаловать решение суда в течение месяца. Отмечается, что «Салават Юлаев» признал за собой задолженность.

Напомним, компания обратилась в суд для взыскания денег 22 мая. В июле стороны пришли к мировому соглашению. По нему клуб обязался оплатить всю сумму до 29 июля, но этого не произошло.

«Иремель-Инвест» – дочерняя компания благотворительного фонда «Урал». Фонд также пытается взыскать с клуба задолженность в размере 106,4 млн рублей. В конце июля стороны также пришли к мировому соглашению, однако клуб не выполнил условия. 9 июля «Урал» подал иск о принудительном исполнении мирового соглашения, заседание назначено на 8 августа.