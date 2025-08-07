«Куньлунь Ред Стар» официально переименован

Китайский «Куньлунь Ред Стар» сменил название на «Шанхай Дрэгонс», сообщает пресс‑служба клуба КХЛ.

© КХЛ

Вместе с названием клуб изменил и логотип. На новой эмблеме изображен дракон в красно‑синих цветах. Ранее стало известно, что команда в сезоне‑2025/26 будет играть на «СКА Арене» в Санкт‑Петербурге.

«Куньлунь Ред Стар» дебютировал в КХЛ в сезоне‑2016/17. В том же сезоне команда единственный раз в истории вышла в плей‑офф, где уступила в первом раунде.

Новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.

Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.