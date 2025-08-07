Тренер Быков предрек Овечкину морально непростой последний сезон в НХЛ

Быков о последнем сезоне Овечкина в НХЛ: «Будет морально непростой период, но это обдуманный шаг»
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил «Матч ТВ», что российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину будет морально непросто проводить последний сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
39‑летний Овечкин с 897 шайбами — лучший снайпер в регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее рекорд принадлежал Уэйну Гретцки (894). С учетом плей‑офф у россиянина 969 голов, по этому показателю он идет вторым после канадца (1016). Контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует еще один сезон.
— Как думаете, какие цели будут у Овечкина в свой, вероятнее всего, последний сезон в НХЛ?
— Овечкин провел впечатляющую, богатую во всех аспектах слова карьеру. Когда игроки такого уровня анонсируют уход из лиги, это всегда обдуманный шаг. Основное для него сейчас — получать удовольствие от того, что он будет делать в последнем сезоне. Есть только миг между прошлым и будущим, нужно им наслаждаться. Это будет морально непростой период, но, думаю, Александр к нему готов, — сказал Быков «Матч ТВ».
Овечкин выступает в «Вашингтоне» с 2005 года.