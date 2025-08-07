Тренер Быков предрек Овечкину морально непростой последний сезон в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков заявил «Матч ТВ», что российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину будет морально непросто проводить последний сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

© ТАСС

39‑летний Овечкин с 897 шайбами — лучший снайпер в регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее рекорд принадлежал Уэйну Гретцки (894). С учетом плей‑офф у россиянина 969 голов, по этому показателю он идет вторым после канадца (1016). Контракт Овечкина с «Вашингтоном» действует еще один сезон.

— Как думаете, какие цели будут у Овечкина в свой, вероятнее всего, последний сезон в НХЛ?

— Овечкин провел впечатляющую, богатую во всех аспектах слова карьеру. Когда игроки такого уровня анонсируют уход из лиги, это всегда обдуманный шаг. Основное для него сейчас — получать удовольствие от того, что он будет делать в последнем сезоне. Есть только миг между прошлым и будущим, нужно им наслаждаться. Это будет морально непростой период, но, думаю, Александр к нему готов, — сказал Быков «Матч ТВ».

Овечкин выступает в «Вашингтоне» с 2005 года.