Черкас: Не думаю, что между СКА и «Шанхаем» будет противостояние

‎Бывший тренер СКА Сергей Черкас в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о ребрендинге «Куньлунь Ред Стар». Теперь команда будет называться «Шанхай Дрэгонс» и проводить домашние матчи в КХЛ на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

‎

– Как вы считаете, слово «Шанхай» в названии привлечет больше людей на трибуны?

– На трибуны привлечет только интересная игра команды. От того, что поменялось название, вряд ли изменится количество зрителей. Видимо, это сделано для каких-то технических моментов. Будет первая игра со СКА (6 сентября – «Спорт День за Днем»), если «драконы» сыграют успешно, то уже зрителей больше будет.

‎

– Может ли «Шанхай» стать самым принципиальным соперником СКА, учитывая, что теперь он базируется в Петербурге?

– Я не думаю, что это будет некое противостояние. Хорошо бы, если бы «Шанхай» устроил бы хорошую конкуренцию и попал бы в плей-офф. Это было бы интересно.

‎

– Кого сейчас считаете самым принципиальным соперником СКА?

– Я думаю, что здесь и сейчас таких соперников нет. Для СКА очень важно показать новую команду, которую комплектовало новое руководство. Нужно убедить зрителей, что текущее движение правильное, а убедить можно только победами.

В прошлом сезоне СКА под руководством Романа Ротенберга занял 7-е место в регулярном чемпионата КХЛ и проиграл московскому «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина (2-4 в серии).

В июне Ротенберг был уволен из СКА, а его место занял Игорь Ларионов.