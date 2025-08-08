Выяснилось, из-за чего перенесли десять матчей СКА

По информации «Матч ТВ» масштабный перенос игр хоккейного клуба СКА в регулярном чемпионате КХЛ напрямую связан с тем, что в Санкт-Петербурге будет базироваться еще одна команда лиги – китайский «Шанхай Дрэгонс».

Источником уточняется, что основной причиной сдвига игр армейцев с Невы является то, что МВД города не разрешает проводить два больших матча одновременно из-за отсутствия должного количества сотрудников правоохранительных органов.

Ранее на своем официальном сайте СКА сообщил о переносе десяти матчей КХЛ сезона‑2025/26 с участием петербургской команды: СКА — «Трактор» — с 12 сентября на 11 сентября, «Сочи» — СКА — с 19 сентября на 27 сентября, СКА — «Шанхайские Драконы» — с 1 октября на 20 марта, СКА — «Динамо» Минск — с 11 октября на 19 сентября, «Локомотив» — СКА — с 18 октября на 31 октября, СКА — «Локомотив» — с 31 октября на 18 октября, СКА — «Динамо» Москва — с 3 ноября на 4 ноября, СКА — «Шанхайские Драконы» — с 5 ноября на 6 ноября, СКА — «Торпедо» — с 18 декабря на 1 октября, СКА — «Ак Барс» — с 22 декабря на 18 декабря».

Ранее стало известно, что в предстоящем сезоне КХЛ 2025/2026 «Шанхай Дрэгонс» будет проводить матчи на домашней арене СКА в Санкт-Петербурге.

СКА под руководством Игоря Ларионова первую игру нового розыгрыша КХЛ 2025-2026 годов проведёт 6 сентября на гостевой для себя «СКА Арене» в очном противостоянии с пекинским клубом.

В прошлом регулярном чемпионате КХЛ розыгрыша 2024-2025 петербургские армейцы набрали 82 очка и финишировали седьмыми в Западной конференции, обновив свой антирекорд.