Раскрыта причина скандального трансфера хоккеиста Ткачева

Бывший заместитель генерального директора клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» Камил Гаджиев назвал самым ярким трансфером лета переход нападающего Владимира Ткачева из омского «Авангарда» в магнитогорский «Металлург». Слова Гаджиева приводит портал Legalbet.

«Авангард» неожиданно расторг долгосрочный и дорогостоящий контракт с Ткачевым, который является воспитанником клуба и выступал за «ястребов» последние три года. 29-летний нападающий также являлся самым дорогим игроком команды.

«Самый яркий трансфер — это Ткачев в «Металлурге», — сказал Гаджиев. — Сезон получился без чемпионства. Значит, нужны изменения. Самый дорогой хоккеист должен погореть. На мой взгляд, решение чуть эмоциональное. Даже с экономической точки зрения расторжение Ткачева — дорогое. А человека такого уровня надо еще поискать».

Гаджиев предположил, что руководство «Авангарда» в будущем пожалеет о том, что решило расстаться с опытным нападающим.

СМИ утверждают, что главный тренер «Авангарда» Ги Буше, который пришел в команду в конце 2024 года, не желает работать с Ткачевым: по этой причине клуб избавился от игрока.

Ткачев подписал контракт с «Металлургом» на два года.