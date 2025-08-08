Раскрыта причина скандального трансфера хоккеиста Ткачева

Камил Гаджиев заявил, что "Авангард" пожалеет об уходе хоккеиста Ткачева
Бывший заместитель генерального директора клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Адмирал» Камил Гаджиев назвал самым ярким трансфером лета переход нападающего Владимира Ткачева из омского «Авангарда» в магнитогорский «Металлург». Слова Гаджиева приводит портал Legalbet.
«Авангард» неожиданно расторг долгосрочный и дорогостоящий контракт с Ткачевым, который является воспитанником клуба и выступал за «ястребов» последние три года. 29-летний нападающий также являлся самым дорогим игроком команды.
«Самый яркий трансфер — это Ткачев в «Металлурге», — сказал Гаджиев. — Сезон получился без чемпионства. Значит, нужны изменения. Самый дорогой хоккеист должен погореть. На мой взгляд, решение чуть эмоциональное. Даже с экономической точки зрения расторжение Ткачева — дорогое. А человека такого уровня надо еще поискать».
Гаджиев предположил, что руководство «Авангарда» в будущем пожалеет о том, что решило расстаться с опытным нападающим.
СМИ утверждают, что главный тренер «Авангарда» Ги Буше, который пришел в команду в конце 2024 года, не желает работать с Ткачевым: по этой причине клуб избавился от игрока.
Ткачев подписал контракт с «Металлургом» на два года.