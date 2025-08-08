Стало известно, сколько «Шанхай Дрэгонс» потратит на зарплаты игроков

«Шанхай Дрэгонс» потратит около 700 млн рублей на зарплаты хоккеистов.

© Sports.ru

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Потолок зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ составляет 900 млн рублей.

Напомним, вчера стало известно о ребрендинге «Куньлуня» – в сезоне-2025/26 команда будет называться «Шанхайские Драконы» (Shanghai Dragons).

Китайская команда в новом сезоне будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Прошлый сезон клуб провел в Мытищах.

В сезоне-2024/25 команда с 62 очками заняла девятое место в таблице Западной конференции.

Сегодня клуб объявил о назначении Игоря Варицкого генменеджером.