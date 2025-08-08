«Шанхай Дрэгонс» потратит около 700 млн рублей на зарплаты игроков («СЭ»)

Sports.ru

«Шанхай Дрэгонс» потратит около 700 млн рублей на зарплаты хоккеистов.

Стало известно, сколько «Шанхай Дрэгонс» потратит на зарплаты игроков
© Sports.ru

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Потолок зарплат в Фонбет Чемпионате КХЛ составляет 900 млн рублей.

Напомним, вчера стало известно о ребрендинге «Куньлуня» – в сезоне-2025/26 команда будет называться «Шанхайские Драконы» (Shanghai Dragons).

Китайская команда в новом сезоне будет проводить домашние матчи на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге. Прошлый сезон клуб провел в Мытищах.

В сезоне-2024/25 команда с 62 очками заняла девятое место в таблице Западной конференции.

Сегодня клуб объявил о назначении Игоря Варицкого генменеджером.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости