Фастовский высказался об уходе Ткачева из «Авангарда»

Кирилл Фастовский высказался об уходе Владимира Ткачева из «Авангарда».

© Sports.ru

18 июля клуб расторг контракт с Владимиром Ткачевым, соглашение с которым было рассчитано до 2030 года. 28 июля форвард перешел в «Металлург».