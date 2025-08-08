Фастовский об уходе Ткачева из «Авангарда»: «Тренер отвечает за результат и если он настаивает на своем, то менеджменту некуда деваться»

Sports.ru

Кирилл Фастовский высказался об уходе Владимира Ткачева из «Авангарда».

Фастовский высказался об уходе Ткачева из «Авангарда»
© Sports.ru

18 июля клуб расторг контракт с Владимиром Ткачевым, соглашение с которым было рассчитано до 2030 года. 28 июля форвард перешел в «Металлург».

«Судя по высказываниям руководства «Авангарда», компромисс пытались найти, но мы видим, что этого не произошло. Клуб балансирует на гране потолка зарплат, это и стало аргументом. Поступил бы я так же? Нравится или нет, но тренер отвечает за результат и если он настаивает на своем, то деваться менеджменту некуда», – сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости