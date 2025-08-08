Нападающий «Металлурга» Ткачев отреагировал на его сравнение с Мозякиным

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв высказался о его сравнении с легендарным экс-форвардом магнитогорского клуба Сергеем Мозякиным.

© Чемпионат.com

— Сразу после объявления контракта с «Металлургом» вас сравнивали с Сергеем Мозякиным, который в похожей ситуации переходил в клуб из «Атланта». Это приятно?

— Конечно, это приятно, но я понимаю, что до Сергея ещё нужно тянуться и тянуться. Буду всё для этого делать, полностью отдаваться и показывать свой лучший хоккей, — приводят слова Ткачёва «Известия».

Владимир Ткачёв в прошлом сезоне провёл 17 матчей за «Авангард», в которых записал на свой счёт 15 (4+11) очков.