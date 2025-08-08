Американский тренер хочет вернуться в КХЛ

Бывший главный тренер ЦСКА Джон Торчетти намерен вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), сообщил «Матч ТВ» представитель американского специалиста Роман Плевако.

© Матч ТВ

Торчетти 61 год, он возглавлял ЦСКА в сезоне‑2013/14, после чего вернулся в Северную Америку, где работал главным тренером клуба «Айова Уайлд» (АХЛ), был исполняющим обязанности главного тренера «Миннесоты Уайлд» (НХЛ), а также ассистентом главного тренера в «Детройт Ред Уингз» и «Филадельфии Флайерз».

— Джон претендует в лиге на позицию главного тренера или ассистента главного тренера. Мы уже провели переговоры с «Барысом», а также с «Шанхайскими Драконами». Сейчас активно общаемся с третьей командой КХЛ. Торчетти реально заинтересован снова работать в России, — сказал Плевако «Матч ТВ».

Торчетти до приезда в КХЛ также возглавлял «Лос‑Анджелес Кингз», работал ассистентом в «Атланте Трэшерз» и «Чикаго Блэкхокс».

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.