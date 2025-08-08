Владимир Плющев высказался о финансировании клубов КХЛ.

© Sports.ru

– Недавно пошли странные слухи о сокращении бюджета «Ак Барса» на 25%. Клуб об этом не заявлял, но вы видите в этом тенденцию в целом в нашем хоккее на фоне того же «Салавата», исчезновения «Витязя» и так далее? Идет перенаправление финансов на другие, более жизненно важные вещи? А хоккей отходит на второй план?

– Сейчас есть много других вопросов, связанных с финансированием госбюджета, госзакупками, социальной программой. Но если клубы продекларировали, что они профессиональные клубы, то вы занимаетесь профессиональной финансовой деятельностью. Нельзя рассчитывать только на бюджет республики или бюджет города, что в основном, в принципе, и происходит.

Профессиональная команда должна зарабатывать деньги сама, а не разбазаривать их по сторонам. Когда приглашают далеко не первых звезд даже не энхаэловских, а ахаэловских и платят им колоссальные деньги...

Этот вопрос давно стоял. Я давно поднимал эти вопросы, но никто не хочет слушать, никому это было не интересно. Я давно понимал, что нужно будет заниматься собственной подготовкой, собственными кадрами, собственными звездочками. Именно звездочками, а не ширпотреб выпускать, который в принципе везде одинаковый. А вот со звездочками у нас тяжело.

Индивидуальный подход к игрокам тоже отсутствует. Но самое главное, что у нас нет воспроизводства ярких игроков практически во всех амплуа – начиная с защитников, центральных нападающих, крайних нападающих. Ну и с уходом многих вратарей в НХЛ и АХЛ уровень просел.

А это все зависит от подготовки. Если у нас идет усредненная подготовка по каким-то шведско-скандинавским и североамериканским методикам, то вы и получаете беготню на площадке, а не игроков. А те игроки, которые в хоккей играют, они уезжают в НХЛ, – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.