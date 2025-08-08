Сафронов назвал самого принципиального соперника СКА в КХЛ

Бывший защитник СКА Кирилл Сафронов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о ребрендинге «Куньлунь Ред Стар». Теперь команда будет называться «Шанхай Дрэгонс» и проводить домашние матчи в КХЛ на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

© ХК СКА

‎

‎– Как вы считаете, слово «Шанхай» в названии привлечет больше людей на трибуны?

‎– Не думаю, что привлечет больше людей. «Куньлунь» как-то знали болельщики, а «Шанхай Дрэгонс» вообще никто не знает. Маркетинговому отделу клуба предстоит работа чуть ли не с нуля. Развивать узнаваемость, брендинг и так далее. Название, наверное, говорит о том, что команда планирует вернуться в Китай. Если бы называлась «Санкт-Петербург Дрэгонс», то было по-другому.

‎

‎— Может ли «Шанхай» стать самым принципиальным соперником СКА, учитывая, что теперь он базируется в Петербурге?

‎— Я думаю, что это так и произойдет. Читал недавно новости, что планируется подписания 12 игроков приличного уровня. Думаю, как раз со СКА матчи будут интересными. Они создали интригу переездом, новым руководством и подписаниями.

‎

‎— Кого сейчас считаете самым принципиальным соперником СКА?

‎— Наверное, назову ЦСКА, «Динамо» и «Авангард».

‎

‎В прошлом сезоне СКА под руководством Романа Ротенберга занял 7-е место в регулярном чемпионата КХЛ и проиграл московскому «Динамо» в первом раунде Кубка Гагарина (2-4 в серии).

‎

‎В июне Ротенберг был уволен из СКА, а его место занял Игорь Ларионов.