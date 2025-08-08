СКА заинтересован в приобретении вратаря «Металлурга»

Питерский СКА проявляет интерес к вратарю Илье Самсонову, права на которого принадлежат магнитогорскому «Металлургу». Об этом сообщает СЭ.

Илья Самсонов был голкипером «Вегаса». В конце июня истек срок его контракта с клубом. В минувшем сезоне вратарь провёл 29 матчей за «Вегас», отражая в среднем 89,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,82.

Сафонов является обладателем Кубка Гагарина сезона 2015/16 в составе магнитогорского «Металлурга».

Ранее нынешний главный тренер СКА Игорь Ларионов был агентом Самсонова.