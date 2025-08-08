Овечкин стал победителем возрожденной премии «Харламов Трофи»

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал победителем возрожденной премии «Харламов Трофи». Редакция Советского спорта вернула награду имени великого хоккеиста Валерия Харламова.

Также теперь у награды есть собственный сайт.

Премия «Харламов Трофи» не вручалась с 2019 года из-за пандемии коронавируса.

В прошедшем сезоне Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по числу шайб и установил новый рекорд лиги. За «Вашингтон Кэпиталз» нападающий забросил 44 шайбы и отдал 29 результативных передач (73 очка). В плей-офф он набрал 6 очков (5 шайб + 1 голевая передача). «Вашингтон» вылетел в 1/4 финала Кубка Стэнли.

Ранее сообщалось, что 39-летний Овечкин может завершить карьеру в России. Форвард – воспитанник столичного «Динамо».

Овечкин – трехкратный чемпион мира в составе сборной России. В 2018 году завоевал первый и единственный в своей карьере Кубок Стэнли.

