Сын Овечкина оформил покер в матче легенд хоккея

Команда Александра Овечкина обыграла команду Павла Дацюка в матче легенд, который прошел в Мытищах, - 11:7.

В субботу в рамках Кубка Александра Овечкина состоялся матч Звезд с участием известных хоккеистов, лененд этого вида спорта и представителей других видов спорта.

Команда Александра Овечкина встречалась с командой Павла Дацюка.

Праздник хоккея завешился победой команды Овечкина - 11:7. Четыре шайбы в составе победителей забросил Сергей Овечкин - сын лучшего снайпера в истории регулярных чемпионатов НХЛ.