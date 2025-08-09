Овечкин высказался о сроках возвращения России к международным соревнованиям

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о возможных сроках возвращения сборной России к международным соревнованиям.

© Чемпионат.com

«Когда нас вернут, мы будем уже, наверное, болельщиками. Будем смотреть за молодым поколением. Лет через 15», — приводит слова Овечкина ТАСС.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. Ранее стало известно, что команда России пропустит Олимпийские игры — 2026 в Италии.

