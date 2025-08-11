Стало известно, когда Овечкин улетит в США

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин улетит в США для подготовки к новому сезону Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в начале сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

© Газета.Ru

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября. Сезон до плей-офф состоит из 1312 матчей (по 82 игры на команду) и завершится в четверг, 16 апреля.

Сезон-2025/26 станет для Овечкина последним в НХЛ.

6 апреля на «UBS Арене» в Нью-Йорке «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ. Он превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола.

По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.