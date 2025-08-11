Самсонов оценил, долго ли еще не будет побит рекорд Овечкина в НХЛ

‎Бывший нападающий сборной России и «Бостон Брюинз» Сергей Самсонов поделился мнением об игре форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

‎«Его исключительность — это то, что никто не может остановить его бросок. Долго ли еще рекорд не будет побит? Я думаю, оставаться на таком уровне так долго, пройти практически всю карьеру без травм — это очень тяжело сделать», — приводит слова Самсонова «РБ Спорт».

‎В апреле 2025 года в игре регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) Овечкин побил рекорд по голам в истории НХЛ (895). Предыдущий результат принадлежал бывшему форварду сборной Канады Уэйну Гретцки (894). Сейчас на счету 39-летнего россиянина 897 шайб.

‎Всего в НХЛ Овечкин провел 1491 игру и набрал 1623 (897+726) очка. По результативным баллам он занимает 11-е место в истории лиги.

‎Контракт хоккеиста со «столичными» действует до конца сезона-2025/26.