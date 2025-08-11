Зарипов оценил трансферную кампанию «Ак Барса»

Бывший хоккеист «Ак Барса» Данис Зарипов в разговоре с «Матч ТВ» оценил трансферную кампанию казанского клуба.

© Матч ТВ

Ранее «Ак Барс» объявил о подписании контракта с голкипером Михаилом Бердиным, соглашение с 27‑летним игроком рассчитано на один год. Бердин пока единственный хоккеист, который пополнил «Ак Барс» в это межсезонье.

— Как оцените перспективы «Ак Барса» на следующий сезон? Не так много трансферов было.

— Честно говоря, не хочется отвечать на такие вопросы, потому что не имею никакой информации. На сегодняшний день нахожусь немного в стороне от клуба и не имею права обсуждать политику руководства. Сейчас очень яростно в прессе обсуждается, что «Ак Барс» провалил селекционную работу. Но мы не знаем, какой политики придерживается руководство. Может быть, они поставили определенные задачи на этот сезон. Будем надеяться, что данный состав вполне достоин по именам. И молодежь там неплохая. Думаю, этот опыт и молодость приведут к тому результату, на который рассчитывает руководство клуба, — сказал Зарипов «Матч ТВ».

