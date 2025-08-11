«Барыс» объявил о подписании нового контракта с нападающим

Пресс-служба «Барыса» сообщила о заключении нового контракта с нападающим Романом Старченко. Одностороннее соглашение рассчитано на один сезон до 31 мая 2026 года.

© Чемпионат.com

«Опытнейший казахстанский нападающий проведёт в нашем клубе 17-й сезон. Напомним, Старченко является рекордсменом КХЛ по количеству матчей, проведённых в составе одной команды (810) и десятым игроком Лиги, миновавшим рубеж в 800 игр», — написано в сообшении пресс-службы астанинского клуба.

В прошлом регулярном чемпионате КХЛ Старченко заработал 12 (4+8) очков в 27 встречах. 39-летний форвард является вторым снайпером в истории «Барыса» (211 заброшенных шайб).