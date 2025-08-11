«Лада» обыграла «Адмирал»

Тольяттинская «Лада» одержала уверенную победу над «Адмиралом» в первом матче предсезонного турнира Кубок Минска в столице Белоруссии.

© КХЛ

Встреча завершилась в пользу «Лады» со счетом 5:1. Дублем отметился Данила Дяденькин, еще по шайбе у победителей забросили Илья Рейнгардт, Иван Савчик и Олег Сенькин. У «Адмирала» единственная шайба на счету Семена Кошелева.

12 августа «Лада» сыграет на турнире с минским «Динамо», днем позже минчане встретятся с «Адмиралом». Также в Кубке Минска выступит магнитогорский «Металлург».

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.