Ковальчук не хотел бы быть джентльменом года в хоккее

Илья Ковальчук отметил, что не хотел бы быть джентльменом года в хоккее.

«Я бы точно не хотел быть джентльменом года в хоккее. За джентльменами мало слежу. Хоккей – это где-то иногда наглое поведение, на грани фола. По-другому не бывает. Есть ребята, которые много очков набирают и мало удаляются. Был такой игрок, как Паша Дацюк. Мог и #####, и играл очень чисто, красиво, элегантно. Поэтому он и выигрывал эту награду много раз», – сказал экс-нападающий клубов НХЛ и КХЛ, олимпийский чемпион Илья Ковальчук.

Напомним, Павел Дацюк четыре раза выигрывал «Леди Бинг Трофи». Приз вручается игроку НХЛ, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.