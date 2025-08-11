Илья Ковальчук: «Не хотел бы быть джентльменом года в хоккее. Дацюк мог и #####, и играл чисто, элегантно. Поэтому он выигрывал эту награду»
Илья Ковальчук отметил, что не хотел бы быть джентльменом года в хоккее.
«Я бы точно не хотел быть джентльменом года в хоккее. За джентльменами мало слежу. Хоккей – это где-то иногда наглое поведение, на грани фола. По-другому не бывает. Есть ребята, которые много очков набирают и мало удаляются. Был такой игрок, как Паша Дацюк. Мог и #####, и играл очень чисто, красиво, элегантно. Поэтому он и выигрывал эту награду много раз», – сказал экс-нападающий клубов НХЛ и КХЛ, олимпийский чемпион Илья Ковальчук.
Напомним, Павел Дацюк четыре раза выигрывал «Леди Бинг Трофи». Приз вручается игроку НХЛ, ставшему образцом честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.
