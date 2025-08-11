Чемпион мира вошел в тренерский штаб «Барыса»

Бывший голкипер Константин Барулин вошел в тренерский штаб казахстанского «Барыса», сообщает пресс‑служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

© ХК «Сочи»

Барулин будет отвечать за подготовку вратарей в штабе Михаила Кравца, который ранее в августе возглавил «Барыс».

В течение карьеры Барулин выступал за московские «Спартак» и ЦСКА, казанский «Ак Барс», омский «Авангард», нижнекамский «Нефтехимик», подмосковный «Атлант», «Сочи», чешское «Динамо» из Пардубице и шведский «Бурос».

Барулин занимает третье место по количеству побед среди всех вратарей в истории КХЛ (258), уступая только Василию Кошечкину (378) и Александру Ерёменко (299). Также Барулин занимает второе место по сыгранным матчам в лиге (596).

В составе сборной России Барулин завоевал золото (2012), серебро (2015) и бронзу (2007) чемпионатов мира.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. «Барыс» в первом для себя матче сезона 7 сентября примет финалиста Кубка Гагарина‑2025 — челябинский «Трактор».