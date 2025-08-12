Фетисов высказался о внезапном уходе Ливо из «Салавата Юлаева»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «Матч ТВ» предположил, что у уфимского «Салавата Юлаева» есть несколько причин для расторжения контракта с нападающим Джошуа Ливо.

Ранее агент канадца Иван Ботев сообщил «Матч ТВ», что «Салават» расторг контракт с 32‑летним хоккеистом из‑за его опоздания на сборы. При этом, по словам Ботева, в уфимском клубе знали, что Ливо еще не получил паспорт и визу.

— Если хотят расторгнуть контракт с Ливо, значит, он не просто опоздал на сборы, произошло что‑то еще. Надо смотреть контракт, если есть возможность разорвать его в одностороннем порядке, то юридически — никаких вопросов, клуб имеет право. Если такого пункта нет, стоит ждать разбирательство по факту, где права будет только одна сторона, — сказал Фетисов «Матч ТВ».

Ливо в сезоне‑2024/25 стал рекордсменом КХЛ по количеству голов за один регулярный чемпионат, забросив 49 шайб в 62 матчах.

Новый сезон Фонбет чемпионата КХЛ стартует 5 сентября.

