Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прилетел в Россию. Как сообщает пресс-служба ярославского клуба, специалист недавно приземлился в аэропорту «Домодедово» в Москве.

© Чемпионат.com

«Локомотив» является действующим обладателем Кубка Гагарина. Ранее команду возглавлял Игорь Никитин, который вместе с тренерским штабом ярославского клуба в межсезонье подписал контракт с ЦСКА.

Напомним, Боб Хартли возглавлял «Авангард» (с 2018 по 2022 год), с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. В новом сезоне помощниками канадского специалиста в ярославском клубе станут российские тренеры: Дмитрий Рябыкин, Сергей Звягин, Андрей Малков, Георгий Кошель, Дмитрий Красоткин и Вячеслав Гусов.