Гашек ответил на вопрос, принял бы он участие в матче бывших звезд НХЛ и КХЛ

Чешский бывший вратарь Доминик Гашек ответил на вопрос, принял бы он участие в матче бывших звёзд НХЛ и КХЛ.

© Чемпионат.com

«Я был бы очень рад принять участие в матче бывших звёзд НХЛ и КХЛ в тот момент, когда преступники были бы осуждены за свои ужасные преступления. Если этот матч был бы сыгран до этого, то эта игра стала бы рекламой российской спецоперации. Точно так же, как НХЛ, которая с участием российских игроков является огромной рекламой спецоперации. К сожалению, США и Канада допустили на своей территории эту рекламу», — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Ранее Гашек прокомментировал слухи о запрете капитану «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину давать интервью в России.