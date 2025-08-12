Канадский хоккеист: в России я заново открыл для себя удовольствие от хоккея

Канадский нападающий московского «Динамо» Максим Комтуа признался, что в России вновь стал получать удовольствие от хоккея.

В конце июля «Динамо» объявило о подписании нового контракта с Комтуа, соглашение с 26‑летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

— Мне очень понравился этот опыт, это было действительно весело. Я заново открыл для себя удовольствие от игры в хоккей в России. Первый месяц был немного сложнее, определенно пришлось адаптироваться. Жена поехала со мной, и нам очень понравилось. Девять месяцев в России — это своего рода смена обстановки! Москва прекрасный город. Я подписал годичный контракт в России, чтобы оценить свои возможности после сезона. В итоге мне было очень трудно уехать из Москвы. Думаю, «Динамо» предложило мне лучшее место на следующий сезон. Мне там очень понравилось. Я в команде, которая ценит меня и дает мне почувствовать себя частью команды, — цитирует Комтуа канадский телеканал RDS.

Комтуа стал игроком «Динамо» в июле 2024 года. В дебютном сезоне в КХЛ хоккеист провел 77 матчей за «бело‑голубых» и набрал 63 (28+35) очка.

Новый сезон Фонбет Чемпионата КХЛ стартует 5 сентября. Прямые трансляции матчей турнира смотрите на канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.