Крикунов высказался об отсутствии Никитина на чемпионском параде «Локомотива»

Главный тренер ХК «Сочи» Владимир Крикунов в интервью «Матч ТВ» заявил, что в ярославском «Локомотиве» поступили неправильно, не позвав на парад в честь чемпионства команды тренерский штаб во главе с Игорем Никитиным.

3 августа в Ярославле прошел чемпионский парад «Локомотива» в честь победы команды в Кубке Гагарина. К титулу ярославскую команду привел тренерский штаб, куда входили Игорь Никитин, Дмитрий Юшкевич, Рашит Давыдов, Антон Курьянов и Дмитрий Пирожков. В июне все тренеры перешли в московский ЦСКА.

Ранее «Матч ТВ» со ссылкой на источник сообщил, что «Локомотив» не стал изготавливать чемпионские перстни для Никитина и его коллег.

— Ваши мысли о том, что «Локомотив» не позвал Игоря Никитина на чемпионский парад и не вручил ему и его штабу чемпионские перстни?

— Это так неправильно, что я даже не подберу слова. Несолидно со стороны «Локомотива», так нельзя. Серьезный же клуб. И человек заслужил, как и его помощники. В любом случае они привели команду к первому Кубку Гагарина в истории.

Вы же как‑то порешали вопрос, что Никитин с помощниками уходят. В ином случае держали бы его в «Локомотиве», не отпускали бы до истечения контракта.

А раз вы отпустили Никитина, то надо было его на праздник пригласить. Тренеры ведь заслужили. «Локомотив» не мог ничего выиграть с 2003 года, когда там еще Владимир Вуйтек работал. Прошло уже 22 года. Что же в Ярославле так дешево поступили?

Никитин и его штаб строили «Локомотив» четыре года. И это дело увенчалось успехом. Вообще нормальный тренер должен за три года строить команду. Другой вопрос, что богатые клубы идут за чемпионством, а финансово скромные клубы становятся крепкими середняками, которые стабильно попадают в плей‑офф и бьются в сериях. Как у меня был «Нефтехимик», как мы хотим сейчас сделать в «Сочи».

За три года это решаемая задача. Я с этим всегда справлялся. Надеюсь, что получится и сейчас. Нормальный тренер должен это делать. Ну, а Игорь — как раз такой. И в ЦСКА хорошо работал, и сделал Ярославль золотым. Он — большой молодец, — сказал Крикунов «Матч ТВ».

