Крикунов прокомментировал достижения Овечкина

Владимир Крикунов прокомментировал достижения Александра Овечкина.

– У вас был Овечкин, когда он в 19 лет в составе московского «Динамо» стал победителем Суперлиги в локаутный сезон-2004/05.

– Овечкин был уже сложившимся игроком. С ним работал Хайдярыч (Зинэтула Билялетдинов – Спортс’‘), а я его взял в тот год.

Сашка же здоровый, у него выдающаяся генетика. Он спокойно переносил все нагрузки, и не просто так он в 40 лет играет в НХЛ, забивая кучу голов.

Второго такого Овечкина не найдешь. Там все совпало – талант, желание работать, гены сумасшедшие. Мать – двукратная олимпийская чемпионка, сама – тренер. Отец – тоже спортсмен, замечательный мужик.

Все вместе привело к тому, что мы узнали хоккеиста Овечкина. Такие рождаются раз в 100 лет, – сказал главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов.