Канадец Комтуа высказался о продлении контракта с «Динамо»

Максим Комтуа назвал прошлый сезон в «Динамо» одним из лучших в карьере.

В конце июля канадский нападающий продлил соглашение с бело-голубыми на год.

«Мне было очень трудно уехать из Москвы. Думаю, клуб предложил мне лучший вариант на следующий сезон. Мне очень понравилось там, это был один из моих лучших сезонов с тех пор, как я стал профессионалом. Я в команде, которая хочет видеть меня у себя и дает мне почувствовать себя своим», – заявил Максим Комтуа.

Он также ответил на вопрос о возможном возвращении в НХЛ.