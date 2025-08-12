Каменский о ребрендинге «Куньлуня»: «КХЛ это только на пользу. Руководство поменялось, там все хоккейные – должна получиться интересная команда»
Валерий Каменский оценил ребрендинг «Куньлуня».
Ранее стало известно, что китайский клуб теперь будет выступать в Санкт-Петербурге под названием «Шанхай Дрэгонс».
«В клубе поменялось руководство, название. Но все будет зависеть от команды, тренерского штаба, единомышленников, которые будут подбирать состав. По фамилиям там все хоккейные, знают, как побеждать. Должна получиться интересная команда, КХЛ это будет только на пользу», – сказал вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский.
Терещенко о сезоне КХЛ: «Спихнуть «Локомотив» с пьедестала будет тяжело – они никого не потеряли, продлили Радулова и нашли замену тренеру. Есть большие шансы на повтор успеха»
Аршавин отказался выступить за «Амкал» в Кубке России
Экс-футболист Высшей лиги Грузии Бочоришвили – игрок «Броуков». Зимой защитника дисквалифицировали за допинг
Терещенко о сезоне КХЛ: «Спихнуть «Локомотив» с пьедестала будет тяжело – они никого не потеряли, продлили Радулова и нашли замену тренеру. Есть большие шансы на повтор успеха»
Аршавин отказался выступить за «Амкал» в Кубке России
Экс-футболист Высшей лиги Грузии Бочоришвили – игрок «Броуков». Зимой защитника дисквалифицировали за допинг