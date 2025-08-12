Главный тренер «Торпедо» рассказал о подготовке клуба к новому сезону

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков рассказал о подготовке нижегородского клуба к новому сезону.

© Чемпионат.com

— На что делаете акцент в тренировочном процессе на первом сборе «Торпедо»?

— Есть стандартные микроциклы в это время. Мы особо не изобретаем велосипед — работаем по этим микроциклам. В первую очередь подтягиваем у игроков кондиции на льду, а в вечерних занятиях занимаемся тактической подготовкой.

— Если говорить о нынешнем составе «Торпедо», можно считать, что контуры уже видны, или клуб будет ещё искать новых игроков, пусть точечно?

— Могу сказать о составе, который есть у нас в наличии на учебно-тренировочном сборе. Мы разбили ребят на определённые сочетания, хотим попробовать их в игре. Но это не окончательные сочетания. Однозначно, будем менять игроков внутри звеньев, причём и центральных нападающих, и крайних – будем смотреть, как они взаимодействуют друг с другом в игровых ситуациях на льду. А на контрольных матчах в Ярославле с «Локомотивом» и в Москве со «Спартаком» уже попробуем прийти к каким-то сочетаниям, которые зайдут в регулярный чемпионат КХЛ, — цитируют Исакова «Нижегородские новости».