Вайсфельд раскритиковал руководство «Салавата Юлаева»

Руководство «Салавата Юлаева» не должно было предлагать нападающему Джошуа Ливо новый дорогой контракт из‑за финансовых сложностей, заявил «Матч ТВ» бывший генменеджер клуба Леонид Вайсфельд.

Ливо в сезоне‑2024/25 стал рекордсменом КХЛ по количеству голов за один регулярный чемпионат, забросив 49 шайб в 62 матчах. В феврале 2025 года уфимская команда подписала новое соглашение с Ливо сроком на два сезона. Ранее стало известно о финансовых проблемах «Салавата Юлаева», генеральный директор клуба Ринат Баширов заявил изданию «Аргументы и факты», что бюджет клуба будет сокращен, а ставка будет делаться на молодых игроков. Позднее агент канадца Иван Ботев сообщил «Матч ТВ», что «Салават» расторг контракт с 32‑летним хоккеистом из‑за его опоздания на сборы. При этом, по словам Ботева, в уфимском клубе знали, что Ливо еще не получил паспорт и визу.

— «Салават» планирует расторгнуть контракт с Ливо, ссылаясь на опоздание форварда на сборы. Насколько это оправданное решение?

— Ботев говорит, что с клубом была договоренность о том, что нападающий позже приедет на сборы. При этом «Салават» расторгает с ним контракт. Если договоренность действительно была, то расторгать контракт странно. Но не очень понятно, кому тут верить.

Но, откровенно говоря, меня во всей этой истории удивляют даже не новости о расторжении контракта, а сам факт переподписания Ливо. У вас миллиардные долги, а вы при этом подписываете самого дорогого игрока лиги. Как‑то странно выглядит такой шаг. Нужно жить по средствам, — заявил Вайсфельд в интервью «Матч ТВ».

